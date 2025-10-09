Montacarichi rotto alle Poste disabile in sedie a rotelle senza pensione Dopo la protesta riparato dopo mesi di stop
Costretto alla sedia a rotelle da qualche settimana per un problema permanente, non ha potuto ritirare la sua pensione di invalidità perché non poteva accedere alle Poste. L'ufficio centrale di piazza Saffi, dotato di due montacarichi per accedere all'atrio centrale (uno per i gradini del portico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
