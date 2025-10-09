Monster | la storia di Ed Gein il serial killer protagonista della terza stagione di Ryan Murphy
La serie Monster di Ryan Murphy, celebre per la sua capacità di trasformare crimini reali in narrazioni avvincenti, torna con una nuova stagione su Netflix: Monster: La storia di Ed Gein. Questa terza stagione esplora la vita e i crimini di Ed Gein, un nome che ha ispirato alcuni dei più iconici personaggi dell’horror, come Norman Bates in Psycho e Buffalo Bill in Il silenzio degli innocenti. La serie. Il ruolo di Ed Gein è interpretato da Charlie Hunnam, noto per le sue performance in Sons of Anarchy e Pacific Rim. Hunnam ha dichiarato: «Conoscevo poco di Ed Gein prima di questo progetto», ha dichiarato l’attore «Sapevo solo che era considerato uno dei primi serial killer, attivo nell’America rurale del dopoguerra». 🔗 Leggi su Panorama.it
