Monster | la storia di Ed Gein il serial killer protagonista della terza stagione di Ryan Murphy

Panorama.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie Monster di Ryan Murphy, celebre per la sua capacità di trasformare crimini reali in narrazioni avvincenti, torna con una nuova stagione su Netflix: Monster: La storia di Ed Gein. Questa terza stagione esplora la vita e i crimini di Ed Gein, un nome che ha ispirato alcuni dei più iconici personaggi dell’horror, come Norman Bates in Psycho e Buffalo Bill in Il silenzio degli innocenti. La serie. Il ruolo di Ed Gein è interpretato da Charlie Hunnam, noto per le sue performance in Sons of Anarchy e Pacific Rim. Hunnam ha dichiarato: «Conoscevo poco di Ed Gein prima di questo progetto», ha dichiarato l’attore «Sapevo solo che era considerato uno dei primi serial killer, attivo nell’America rurale del dopoguerra». 🔗 Leggi su Panorama.it

