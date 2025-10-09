Monster 4 | Charlie Hunnam farà parte del cast eccolo insieme a Elle Beatty in una nuova foto

L'interprete di Ed Gein nella terza stagione dello show antologico è tornato sul set del progetto per girare alcuni degli episodi del capitolo dedicato a Lizzie Borden. Charlie Hunnam, dopo aver interpretato Ed Gein nel progetto antologico prodotto da Ryan Murphy e Ian Brennan, farà nuovamente parte del cast di Monster in occasione della stagione 4. L'attore sarà infatti tra gli interpreti degli episodi in cui si racconterà la storia di Lizzie Borden, una delle assassine più famose di sempre dopo che ha ucciso i suoi genitori a colpi d'ascia. Il coinvolgimento dell'attore nella stagione 4 Netflix ha annunciato che le riprese della quarta stagione di Monster sono attualmente in corso a Los Angeles e, per condividere l'aggiornamento, è stata condivisa anche una foto in cui sono . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

