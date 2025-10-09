Sarà la prima volta per la Nazionale di San Marino questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) all’Ernst-Happel-Stadion di Vienna. Nella gara contro l’ Austria, la sesta gara di qualificazione ai Mondiali che si giocheranno il prossimo anno in Canada, Messico e Stati Uniti, i biancazzurri del commissario tecnico Roberto Cevoli proveranno a tenere testa alla squadra di Rangnick. Nella quale non mancano i talenti, tra i quali l’attaccante ex Inter e Bologna, Arnautovic. Il ct sammarinese non potrà contare su Golinucci squalificato, ma per Vienna non sono partiti nemmeno Giocondi e Salicioni. "Affrontiamo l’avversario più difficile probabilmente del girone – dice ai microfoni di San Marino Rtv l’attaccante Nicola Nanni – Sappiamo, sarà un ambiente particolare, la squadra l’abbiamo già incontrata a giugno, però proveremo a metterci del nostro per fare il meglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali 2026. La Nazionale di San Marino affronta le stelle dell’Austria