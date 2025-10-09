Moments of blues la nuova esposizione dell' artista tedesco Bernd Baldus
Sabato 4 ottobre al Museo di arte moderna di Modigliana è stata inaugurata la nuova mostra realizzata in collaborazione con l'associazione Porte Aperte all'Europa e la Kunststation Kleinsassen: “Moments of Blues”, dell'artista tedesco Bernd Baldus. Come pittore, grafico e musicista, Bernd Baldus. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: moments - blues
Blues Town Band - facebook.com Vai su Facebook
"Moments of blues", la nuova esposizione dell'artista tedesco Bernd Baldus - Sabato 4 ottobre al Museo di arte moderna di Modigliana è stata inaugurata la nuova mostra realizzata in collaborazione con l'associazione Porte Aperte all'Europa e la Kunststation Kleinsassen: “Momen ... Segnala forlitoday.it
‘Moments of blues’: al Mu.Ve. la personale dell’artista Baldus - L’attività espositiva del Museo di Arte Moderna Vescovado di Modigliana (Mu. Da msn.com