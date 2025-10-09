Molina Juve bianconeri pronti a riprovarci dopo l’assalto fallito in estate! Lo scenario in vista di gennaio e la volontà dell’argentino

Molina Juve, la Gazzetta rilancia la candidatura del terzino: in estate disse di no, ma ora la sua situazione con Simeone è cambiata. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo concreto che in estate è solo sfumato e che, in vista di gennaio, torna prepotentemente di moda. Il calciomercato Juve programma il futuro e, per il ruolo di esterno destro, torna a pensare con insistenza a Nahuel Molina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a riprovarci, forti di uno scenario completamente cambiato rispetto a pochi mesi fa. Molina Juve: un nuovo scenario per gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

