Molina Juve bianconeri pronti a riprovarci dopo l’assalto fallito in estate! Lo scenario in vista di gennaio e la volontà dell’argentino
Molina Juve, la Gazzetta rilancia la candidatura del terzino: in estate disse di no, ma ora la sua situazione con Simeone è cambiata. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo concreto che in estate è solo sfumato e che, in vista di gennaio, torna prepotentemente di moda. Il calciomercato Juve programma il futuro e, per il ruolo di esterno destro, torna a pensare con insistenza a Nahuel Molina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a riprovarci, forti di uno scenario completamente cambiato rispetto a pochi mesi fa. Molina Juve: un nuovo scenario per gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, scatto a destra: c'è Molina. Contatti avviati con l'Atletico
Ultimissime Juve LIVE: Sancho sempre più vicino ai bianconeri, rispunta l’idea Molina per la fascia
Calciomercato Juve LIVE: idea Molina per la fascia destra, prende piede l’ipotesi Darwin Nunez per l’attacco
Dall'Inghilterra rilanciano C'è un top club su #Molina
COME SAREBBE LA #JUVENTUS DI #SPALLETTI? La Juve non riesce a guarire dalla pareggite. Quello subito all'ultimo minuto contro il Villarreal rischia di compromettere il cammino in Champions e ha scatenato la rabbia dei tifosi, molti dei quali chiedono
Calciomercato Juventus: Molina torna nel mirino, assalto invernale dopo il no estivo - Calciomercato Juventus: Molina torna nel mirino, assalto invernale dopo il no estivo, ne parla Gazzetta La Juventus è pronta a tornare alla carica per Nahuel Molina, terzino ... Si legge su tuttojuve.com
Molina Juve, novità dall’Inghilterra: l’obiettivo per la fascia finisce nel mirino di quel top club di Premier League. Le ultimissime - Molina Juve, dall’Inghilterra non hanno dubbi: il Manchester City monitora la situazione di Molina, seguito in passato anche dai bianconeri Un nome che in passato è stato accostato con insistenza al c ... Lo riporta juventusnews24.com