Moka protagonista all’International festival A Sofia due premi per l’artista valdelsana

"Sono davvero soddisfatta e orgogliosa di aver partecipato ad una manifestazione dove a parlare è stata soprattutto la musica", parola di Monica Docci, in arte Moka, dopo il successo che l’artista toscana ha riscosso sul palcoscenico dell’ International vocal festival tenutosi a Sofia, in Bulgaria. Il tutto iniziato all’Eurovision di Malta dove ha vinto con il suo brano di battaglia "Comprami". L’evento a Sofia è stato molto più di una semplice esibizione musicale, è stato un momento di dialogo interculturale. "Alle dodici nazioni presenti – spiega Moka – si sono aggiunte Macedonia e Serbia e nel complesso è stata una bella esperienza di unione di popoli dove tutti ci siamo abbracciati, alla fine ho avuto anche un invito ad andare a cantare in Armenia a marzo, direi fantastico!" Moka ha preso due premi: uno per la miglior canzone italiana proposta e uno per la canzone internazionale, oltre ad aver cantato ‘Nel blu dipinto di blu’ nella versione di Malika Ayane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

