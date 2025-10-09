Modric carica la sua Croazia | Si gioca per il Mondiale Dovremo essere …

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra Repubblica Ceca e Croazia. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric carica la sua croazia si gioca per il mondiale dovremo essere 8230

© Pianetamilan.it - Modric carica la sua Croazia: “Si gioca per il Mondiale. Dovremo essere …”

In questa notizia si parla di: modric - carica

modric carica sua croaziaModric domani fa 191 con la Croazia: "Si gioca per il Mondiale" - Domani sarà un giorno importante per la Croazia che scenderà in campo a Praga contro la Repubblica Ceca in una partita di fondamentale importanza nel ... Riporta milannews.it

modric carica sua croaziaCt Croazia: "Modric ha portato il Milan ad un livello superiore" - Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato anche di Luka Modric in conferenza stampa. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Modric Carica Sua Croazia