Modena aggredita dal datore di lavoro per un no Cgil | L’ha scaraventata fuori dall’ufficio
Il datore di lavoro ha chiesto a una sua dipendente di completare un compito dopo la fine del suo orario e, dopo aver ricevuto un no come risposta, l’ha aggredita. Il fatto, raccontato dalla Cgil, è avvenuto in una nota azienda edile di Formigine in provincia di Modena. Secondo quanto comunicato dal sindacato, la vittima è un’impiegata 32enne che ha subito violenza dopo aver risposto al suo capo di adempiere l’indomani alla compilazione e invio telematico di documenti che lo stesso le aveva appena richiesto. “L’accaduto le ha procurato quattro giorni di prognosi per infortunio dopo essere stata medicata al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: modena - aggredita
Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne
Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne
Donna aggredita, legata e poi violentata sulla pista ciclabile a Modena: arrestato un 20enne
#Donna #aggredita in #vialeStorchi a #Modena: #salvata dagli #studenti - X Vai su X
Il ragazzo è accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 51 anni, spintonata, legata e poi aggredita mentre attraversava un percorso natura - facebook.com Vai su Facebook
Modena, aggredita dal datore di lavoro per un “no”. Cgil: “Le ha dato una manata e l’ha scaraventata fuori dall’ufficio” - Impiegata 32enne aggredita in un'azienda edile nel Modenese dopo aver rifiutato di completare un compito oltre l'orario lavorativo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it