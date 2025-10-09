Modena aggredita dal datore di lavoro per un no Cgil | Le ha dato una manata e l’ha scaraventata fuori dall’ufficio

Il datore di lavoro ha chiesto a una sua dipendente di completare un compito dopo la fine del suo orario e, dopo aver ricevuto un no come risposta, l’ha aggredita. Il fatto, raccontato dalla Cgil, è avvenuto in una nota azienda edile di Formigine in provincia di Modena. Secondo quanto comunicato dal sindacato, la vittima è un’impiegata 32enne che ha subito violenza dopo aver risposto al suo capo di adempiere l’indomani alla compilazione e invio telematico di documenti che lo stesso le aveva appena richiesto. “L’accaduto le ha procurato quattro giorni di prognosi per infortunio dopo essere stata medicata al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

