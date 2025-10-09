Modena Adorni | Venire qui decisione semplice

Faccia pulita e sguardo sincero per chi comanda la difesa del Modena, finora la meno battuta del campionato. Davide Adorni (foto) da Parma, 33 anni, arrivato in estate a donare esperienza alla causa gialloblù. Come è nato il suo approdo in canarino? "Avevo un altro anno di contratto a Brescia, poi a fine giugno mi sono trovato libero per le note vicende della squadra biancazzurra. Perchè Modena? Per chi gioca a calcio è considerata, soprattutto in questi ultimi anni, una realtà importante. Il presidente e la sua famiglia hanno dato a questa società senso e valori, lo percepivo già da avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

