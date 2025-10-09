Moby Dick La balena | in mostra a Palazzo Ducale la storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea

Gli appuntamenti con Genova e l'800 proseguono con una grande mostra a Palazzo Ducale: domenica 12 ottobre prenda il via “Moby Dick. La balena”, che sarà visitabile nell'Appartemento e Cappella del Doge fino al 15 febbraio 2026.Da secoli l’uomo è stato affascinato dalle balene e, fin. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: moby - dick

Un nuovo weekend per visitare “Moby Dick in una stanza” di Giulio Galgani

Il programma itinerante di “Radure” approda a Segni con due spettacoli da non perdere. Domenica 27 Luglio alle ore 21 nella Chiesa di S. Pietro “Eneide. A sound film”. Lunedì 28 Luglio ore 21, nella Cisterna romana, “Moby Dick”

Teatro dei Barbuti, il 7 agosto in scena “Moby Dick”

Dal mito alla contemporaneità, passando per arte, letteratura e scienza. Moby Dick – La Balena arriva a Palazzo Ducale di Genova dal 12 ottobre 2025 al 15 febbraio 2026 Una mostra collettiva che esplora il fascino millenario delle balene, da creature leg - facebook.com Vai su Facebook

Dal mito alla contemporaneità tra arte, letteratura e scienza. Moby Dick – La Balena arriva a Palazzo Ducale di Genova dal 12/10/25 al 15/02/26. Italo è partner: i viaggiatori da/per Genova possono accedere con un biglietto ridotto! #MobyDick #Genova #I - X Vai su X

“Moby Dick. La balena”: in mostra a Palazzo Ducale la storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea - Una delle più grandi icone letterarie è Moby Dick, il romanzo di Herman Melville pubblicato nel 1851. Scrive genovatoday.it

Le mostre del weekend, da Guido Reni a Giacomo Balla - Da Guido Reni a Giacomo Balla, e poi Mucha, Ceroli e il mito di Moby Dick: sono le mostre della settimana. Scrive ansa.it