Mobilità studentesca internazionale oltre la metà delle scuole italiane coinvolta | l’indice di internazionalizzazione sale a 52 punti
Il 55% degli istituti scolastici italiani ospita almeno uno studente impegnato in un programma di mobilità individuale all'estero, mantenendo stabile il dato registrato nel 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: mobilit - studentesca
Secondo i dati Unioncamere e dell’Istituto Tagliacarne e diffusi dalla Camera di commercio della Basilicata si registra una elevatissima mobilità studentesca fuori regione, bene invece l’istruzione superiore soprattutto nelle discipline Stem - facebook.com Vai su Facebook