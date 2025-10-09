Mobilità Barbagallo Pd | La metropolitana tra Stesicoro e l' aeroporto è un miraggio

"La metropolitana tra Stesicoro e l'aeroporto di Catania è un miraggio. E purtroppo lo sarà ancora per molto. L'opera finanziata quando il Pd era al governo è in una situazione di stallo imbarazzante. A oggi, il cantiere non è stato neanche avviato. Sette chilometri di percorso, otto stazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it