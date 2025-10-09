**Mo | von der Leyen ' bene accordo ora le parti lo rispettino**
Bruxelles, 9 ott. (Adnkronos) - L'accordo raggiunto per Gaza è un'opportunità di pace duratura, ma dev'essere unito alla soluzione dei due Stati. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Accolgo con favore l'annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, sulla base della proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti - ha commentato - Esprimo il mio apprezzamento per gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia nel raggiungere questo traguardo. Sono inoltre incoraggiata dal sostegno del governo di Israele e dell'Autorità Nazionale Palestinese". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scusa Michele mi sono un po' perso... non va bene il governo con Meloni che ha i suoi difetti ma la Von der Leyen almeno non l'ha votata e ha votato contro il MES, invece andava bene il governo con quelli che sono stati decisivi per portarla nella nostra vita? - X Vai su X
Mario Furore. . Ursula von der Leyen è la rovina dell’Unione europea. Deve andare a casa per il bene dell’Europa e dei suoi cittadini. - facebook.com Vai su Facebook
Von der Leyen affronta due mozioni di censura al Parlamento europeo - Giovedì 9 ottobre il Parlamento Europeo voterà per decidere se far cadere o meno la Commissione europea, con diversi gruppi politici che appaiono divisi al loro interno #EuropeNews ... Lo riporta msn.com
In Europa il M5s voterà anche la mozione di sfiducia dei Patrioti a Ursula von der Leyen - “In Francia Melanchon e Le Pen hanno votato insieme per mandare a casa Bayrou. Secondo ilfoglio.it