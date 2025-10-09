Bruxelles, 9 ott. (Adnkronos) - L'accordo raggiunto per Gaza è un'opportunità di pace duratura, ma dev'essere unito alla soluzione dei due Stati. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Accolgo con favore l'annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, sulla base della proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti - ha commentato - Esprimo il mio apprezzamento per gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia nel raggiungere questo traguardo. Sono inoltre incoraggiata dal sostegno del governo di Israele e dell'Autorità Nazionale Palestinese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Mo: von der Leyen, 'bene accordo, ora le parti lo rispettino**