**Mo | von der Leyen ' bene accordo ora le parti lo rispettino**

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles, 9 ott. (Adnkronos) - L'accordo raggiunto per Gaza è un'opportunità di pace duratura, ma dev'essere unito alla soluzione dei due Stati. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Accolgo con favore l'annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, sulla base della proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti - ha commentato - Esprimo il mio apprezzamento per gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia nel raggiungere questo traguardo. Sono inoltre incoraggiata dal sostegno del governo di Israele e dell'Autorità Nazionale Palestinese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo von der leyen bene accordo ora le parti lo rispettino

© Iltempo.it - **Mo: von der Leyen, 'bene accordo, ora le parti lo rispettino**

In questa notizia si parla di: leyen - bene

Dazi, l'annuncio di Trump e von der Leyen: accordo raggiunto, tariffe al 15% per l'Ue. Meloni: «Bene, ma devo vedere i dettagli»

Dazi: accordo Usa-Ue al 15%. Trump e von der Leyen soddisfatti. Giorgia Meloni frena: “Bene, ma devo vedere le tabelle”

Ue, Matera (FdI): “Bene von der Leyen su Russia, serve un’Europa più unita e competitiva”

Von der Leyen affronta due mozioni di censura al Parlamento europeo - Giovedì 9 ottobre il Parlamento Europeo voterà per decidere se far cadere o meno la Commissione europea, con diversi gruppi politici che appaiono divisi al loro interno #EuropeNews ... Lo riporta msn.com

mo von der leyenIn Europa il M5s voterà anche la mozione di sfiducia dei Patrioti a Ursula von der Leyen - “In Francia Melanchon e Le Pen hanno votato insieme per mandare a casa Bayrou. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Von Der Leyen