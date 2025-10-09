Mo | Trump ' Netanyahu mi ha detto che ora piace a tutti'
Washington, 9 ott. (Adnkronos) - “Ho parlato con Bibi Netanyahu poco fa. Mi ha chiamato. Mi ha detto: 'Non riesco a crederci. Ora piaccio a tutti', riferendosi a sé stesso. Gli ho risposto: ‘La cosa più importante è che ora amano di nuovo Israele', ed è proprio così. Gli ho detto: ‘Israele non può combattere contro il mondo, Bibi, non può combattere contro il mondo'. E lui lo capisce molto bene. È incredibile come tutto si sia risolto". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump racconta a Fox News, la sua telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver annunciato il rilascio degli ostaggi e l'accordo di cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
