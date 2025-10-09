Mo | Salvini ' altro che Schlein e Flotilla pace grazie a Trump'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Con tutta la simpatia e l'affetto per Landini, Schlein, Fotilla, Saviano, Greta Thunberg, penso che chiunque su questa terra possa e debba dire grazie al Presidente Trump. Può stare simpatico, può stare antipatico, ha dei metodi che possono sembrare forti, però è l'unico che ha creduto a un cessate il fuoco è l'unico che ha portato al tavolo Israele e Hamas, con la collaborazione dei paesi arabi. Quindi ripeto le parole le porta via il vento, i fatti restano nella storia e i fatti mi dicono che se non ci fosse il Presidente Trump staremmo parlando di altra morte e di altre stragi, quindi questo mi sembra evidente"- Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

