Mo | Salvini ' Albanese? Pericolosa non rappresenta Italia si dimetta dall' Onu'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Questa signora è pericolosa, vuole mettere in discussione un piano che ha trovato l'ok, almeno a stasera, perfino dei terroristi islamici di Hamas. Questa signora ha lo stipendio pagato da me, da te, da chi è in studio e da chi è a casa, perché rappresenta noi. Questa signora non mi rappresenta. Questa signora non rappresenta l'Italia che vuole la pace. né quella che era in piazza, né quella che non era in piazza". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4 su Francesca Albanese. "Lasci lavorare chi ha la testa per lavorare. E mi vergogno che all'Onu rappresenti l'Italia una signora che è pericolosa e che abbiamo appena sentito che settimana scorsa ha detto che i terroristi islamici si devono capire.

