Mo | Ruspandini Fdi ' sinistra complice di Hamas in piazza Meloni complice della pace'
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Le sinistre, partiti e sindacati scendono in piazza tutti i giorni starnazzando slogan antisionisti e attaccando il governo al fianco dei terroristi di Hamas. Il governo Meloni, invece, silenziosamente, ha contribuito al raggiungimento vero della pace che con ogni probabilità sarà firmato sia dai palestinesi che dagli israeliani. Insomma, mentre la sinistra era complice di Hamas Giorgia Meloni è complice della pace. Trova le differenze”. Così il vicepresidente dei deputati di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
