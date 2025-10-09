Mo | Ricciardi ' Meloni venga in aula contributo governo italiano all' accordo nullo'

Roma, 9 ott (Adnkronos) - "E' il caso che la Meloni venga in aula, dopo due anni e 70mila morti. Ma dico attenzione alle dichiarazioni di maggioranza perché fate sfigurare l'Italia se vi attributie un merito in questo processo di pace. Fermatevi, perché il contributo che avete dato al piano di pace è nullo. Quello che avete dato al genocidio è tanto, continuando a essere complici e silenti con Israele. Fermatevi per il buon nome dell'Italia". Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Ricciardi, M5s, sulla richiesta di una informativa in aula del governo sull'accordo in Mo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

