Mo | Renzi ' questa notte passerà alla storia sono commosso fino alle lacrime'

Roma, 9 ott (Adnkronos) - "L'accordo di Pace siglato nella notte è un accordo storico. La politica può fare (ancora) la differenza. Ostaggi liberi, fine della guerra, due popoli due Stati. E per i bambini della Terra Santa si apre una finestra di speranza straordinaria". Lo scrive sui social Matteo Renzi, proseguendo: "Grazie a chi ci ha lavorato, da Washington fino a Sharm, da Doha a Tel Aviv, da Ryad a Istanbul. Come dice il Salmo: “Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano”. Questa è una notte che passerà alla storia. Sono commosso fino alle lacrime". 🔗 Leggi su Iltempo.it
