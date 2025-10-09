Roma, 9 ott (Adnkronos) - "È una svolta lungamente attesa, drammaticamente tardiva, finalmente benvenuta. La gioia delle immagini che arrivano dalle strade di Gaza è la nostra. È quella delle famiglie che aspettano da due anni il ritorno degli ostaggi. Il dolore certo non si cancella, quello di chi dovrà piangere e seppellire i propri morti. E il cammino della pace è ancora lungo e incerto. Ma oggi è tornata la diplomazia grazie all'impegno di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia e si apre lo spazio in cui deve tornare la politica". Lo dice Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd. "Deve tornare anche l'Europa, che non c'è stata, ritrovando un ruolo e una funzione nella ricostruzione di Gaza e nella consegna degli aiuti al popolo palestinese affamato, mutilato, violato in Cisgiordania e vittima di due anni di sterminio a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Provenzano, 'ora Italia riconosca Stato di Palestina'