Mo Pagliaro Inca Cgil | In piazza il 25 ottobre perché pace precondizione sviluppo

(Adnkronos) – "La pace è la precondizione dello sviluppo, per questo il 25 ottobre noi torneremo nuovamente in piazza per mettere le mani avanti e per dire che la Legge di stabilità all'insegna del riarmo non è accettabile". A dirlo, in un'intervista all'AdnkronosLabitalia, Michele Pagliaro, presidente dell'Inca Cgil. "Questo Paese – spiega – ha tantissimi problemi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: pagliaro - inca

Disabili, Pagliaro (Inca Cgil): "Per patronati ulteriore esclusione da riforma"

INCA IN SLOVENIA Il presidente Michele Pagliaro e il responsabile esteri Giuseppe Peri hanno incontrato il Console Generale a Capodistria, Giovanni Coviello, insieme a INCA Slovenia. #incaslovenia #italianiallestero #pensioni #incacgil #ogniumanatutel - X Vai su X

INCA Brasile - facebook.com Vai su Facebook

Mo, Pagliaro (Inca Cgil): "In piazza il 25 ottobre perché pace precondizione sviluppo" - 'La pace è la precondizione dello sviluppo, per questo il 25 ottobre noi torneremo nuovamente in piazza per mettere le mani avanti e per dire che la Legge di stabilità all'insegna del riarmo non è acc ... Da adnkronos.com

Patronati, Pagliaro (Inca Cgil): “Serve riforma per settore che tutela milioni di persone - "Parlare della riforma patronati oggi significa parlare di una grandissima rete di prossimità che ogni anno in Italia e nel mondo accompagna diversi milioni di lavoratrici, lavoratori, p ... Si legge su msn.com