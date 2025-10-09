Mo | Mollicone ' Italia in prima fila per accordo e ricostruzione'

Roma, 9 ott.-(Adnkronos) - "L'intesa raggiunta per dare avvio alla prima fase del piano di pace promosso dal presidente Trump rappresenta un momento storico e un'opportunità irripetibile per fermare le ostilità nella Striscia di Gaza. Questa intesa può segnare l'inizio di una nuova fase di stabilità per la regione: è fondamentale che ogni parte coinvolta rispetti gli impegni assunti e collabori per realizzare rapidamente i passaggi successivi previsti dal piano. L'Italia continuerà a sostenere gli sforzi diplomatici e, come ha detto il presidente Meloni, è pronta a contribuire attivamente alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo della zona".

