Mo | media ' 20 ostaggi vivi israeliani scambiati con 1.950 prigionieri palestinesi'

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza City, 9 ott. (Adnkronos) - Israele rilascerà circa 2.000 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi vivi. Lo ha dichiarato all'Afp un alto funzionario di Hamas, aggiungendo che fra i detenuti vi sarebbero 250 ergastolani e altre 1.700 persone arrestate dall'inizio della guerra. Lo scambio dovrebbe avvenire entro 72 ore dall'attuazione dell'accordo, che è stato "concordato anche con le fazioni palestinesi". Una fonte palestinese ha dichiarato al canale saudita Al-Sharq che il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri detenuti da Israele inizierà "entro 72 ore dall'entrata in vigore dell'accordo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

