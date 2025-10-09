Mo | Loperfido Fdi ' istituzioni democratiche base per lotta al terrorismo'

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Le istituzioni democratiche non sono un ostacolo alla lotta al terrorismo: sono la sua base più solida". Così il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido, vicepresidente del Comitato antiterrorismo dell'Assemblea parlamentare Osce, intervenendo alla Global Parliamentary Conference on Counter Terrorism organizzata dalle Nazioni Unite a Istanbul. Fondamentale il ruolo dei Parlamenti "nel garantire leggi aggiornate, controllo effettivo sui governi e cooperazione internazionale nel rispetto dei diritti umani". L'esperienza italiana "ha preso spunto dal contrasto al terrorismo e alla lotta alla mafia ed è oggi tra le più avanzate al mondo nella prevenzione della radicalizzazione e nel contrasto alle organizzazioni criminali, anche ai fini terroristici", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo loperfido fdi istituzioni democratiche base per lotta al terrorismo

© Iltempo.it - Mo: Loperfido (Fdi), 'istituzioni democratiche base per lotta al terrorismo'

In questa notizia si parla di: loperfido - istituzioni

mo loperfido fdi istituzioniMo: Loperfido (FdI), 'clima incendiario, Schlein prenda le distanze' - "La Cgil di Landini ha convocato lo sciopero generale per l'abbordaggio della Flotilla. Riporta iltempo.it

Loperfido (FdI): Sistema Italia sostenga tessuto imprenditoriale - "Il nostro tessuto imprenditoriale può resistere a tutte le crisi, compresa quella legata ai dazi, se supportato da quel sistema Italia che stiamo cercando di costruire: un ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mo Loperfido Fdi Istituzioni