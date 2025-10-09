Mo | Loperfido Fdi ' istituzioni democratiche base per lotta al terrorismo'
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Le istituzioni democratiche non sono un ostacolo alla lotta al terrorismo: sono la sua base più solida". Così il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido, vicepresidente del Comitato antiterrorismo dell'Assemblea parlamentare Osce, intervenendo alla Global Parliamentary Conference on Counter Terrorism organizzata dalle Nazioni Unite a Istanbul. Fondamentale il ruolo dei Parlamenti "nel garantire leggi aggiornate, controllo effettivo sui governi e cooperazione internazionale nel rispetto dei diritti umani". L'esperienza italiana "ha preso spunto dal contrasto al terrorismo e alla lotta alla mafia ed è oggi tra le più avanzate al mondo nella prevenzione della radicalizzazione e nel contrasto alle organizzazioni criminali, anche ai fini terroristici", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
