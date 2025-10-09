Mo | La Russa ' mi auguro piano Trump porti pace'
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Siamo in un momento molto importante per il mondo. E' notizia di queste ore che il percorso di pace nel Medio Oriente ha fatto un grosso passo avanti. Io mi auguro che il piano Trump, che sembra ormai sull'addirittura d'arrivo, possa veramente portare la pace in quella terra così pinea di contrasti e lutti". Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa incontrando a Brasilia il Presidente del Congresso Nazionale brasiliano e del Senato Federale, Davi Alcolumbre. "Io mi auguro che tornino a casa gli ostaggi ancora in vita. Mi auguro che il popolo palestinese, quello che non ha niente a che vedere col terrorismo che pure c'è, abbia la possibilità di vivere in pace nella propria terra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
