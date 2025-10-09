Mo | Hamas ' ostaggi vivi e morti potrebbero essere rilasciati contemporaneamente'

Gaza, 9 ott. (Adnkronos) - Tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, potrebbero essere rilasciati contemporaneamente se le condizioni lo consentissero. Lo ha detto ad al Jazeera il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, senza specificare quali potrebbero essere tali condizioni, aggiungendo che il Movimento islamico ha informato i mediatori delle difficoltà legate alla consegna dei corpi degli ostaggi, citando le vaste distruzioni avvenute a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo hamas ostaggi vivi e morti potrebbero essere rilasciati contemporaneamente

