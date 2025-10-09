Mo | Hamas ' ostaggi vivi e morti potrebbero essere rilasciati contemporaneamente'

Gaza, 9 ott. (Adnkronos) - Tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, potrebbero essere rilasciati contemporaneamente se le condizioni lo consentissero. Lo ha detto ad al Jazeera il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, senza specificare quali potrebbero essere tali condizioni, aggiungendo che il Movimento islamico ha informato i mediatori delle difficoltà legate alla consegna dei corpi degli ostaggi, citando le vaste distruzioni avvenute a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Hamas, 'ostaggi vivi e morti potrebbero essere rilasciati contemporaneamente'

In questa notizia si parla di: hamas - ostaggi

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

2000 detenuti di Hamas per 20 ostaggi

Sky tg24. . A #TelAviv, ex ostaggi e familiari hanno celebrato in piazza l’intesa tra #Israele e #Hamas per porre fine alla guerra di Gaza e riportare a casa tutti i prigionieri, vivi e morti. “Non ho parole per descriverlo”, ha detto l’ex ostaggio Omer Shem-Tov, emo - facebook.com Vai su Facebook

++ Gaza, c’è l’intesa Israele – Hamas. Trump: “Giornata storica, presto liberi gli ostaggi”. Palestinesi in festa++ una giornata da segnare nel calendario. Fine della guerra. Liberazione degli ostaggi, fine di Hamas. Forse sta nascendo un nuovo medio oriente #s - X Vai su X

Mo: Hamas, 'ostaggi vivi e morti potrebbero essere rilasciati contemporaneamente' - Tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, potrebbero essere rilasciati contemporaneamente se le condizioni lo consentissero. Lo riporta iltempo.it

Chi sono gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Con la tregua si attende il loro rilascio - Sono 48 i prigionieri nelle mani di Hamas, 28 di loro si ritiene siano morti ma il gruppo terroristico dovrebbe riconsegnare i loro corpi. editorialedomani.it scrive