Mo Graziano Unicef Italia | Oggi segnali di pace tema che rimanda a futuro nostre generazioni

(Adnkronos) – “Non posso partire se non ricordare che oggi ci sono dei segnali di pace. Questo va riaffermato e collegato al discorso di oggi, perché tutti quanti voi avete parlato di una cosa che ci sta a cuore: il futuro delle nuove generazioni. Bisogna fare in modo che mai si attenti alla vita dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: graziano - unicef

Infanzia, Anci-UNICEF: Manfredi e Graziano firmano nuovo Protocollo d’intesa

Gaza, presidente Unicef Italia Nicola Graziano sul genocidio: “È un’ecatombe che va fermata, malnutrizione aumentata del 180% da febbraio”

"L'Intelligenza Artificiale ha grandi potenzialità nel mondo umanitario, ma bisogna fare particolare attenzione ai diritti dei bambini e delle bambine e stabilire dei criteri etici comuni". Lo ha detto il presidente dell'Unicef Italia, Nicola Graziano - X Vai su X

Cordiale incontro questa mattina in Vaticano tra Papa Leone XIV e la direttrice esecutiva dell'UNICEF Catherine Russell. Russell ha condiviso con il Pontefice le preoccupazioni per i conflitti e le altre crisi umanitarie che minacciano la sopravvivenza di milioni - facebook.com Vai su Facebook

Mo, Graziano (Unicef Italia): "Oggi segnali di pace, tema che rimanda a futuro nostre generazioni" - Questo va riaffermato e collegato al discorso di oggi, perché tutti quanti voi avete parlato di ... Secondo lanuovasardegna.it

Nicola Graziano è il nuovo presidente dell'Unicef Italia - E' stato eletto oggi all'unanimità dal nuovo Consiglio direttivo, riunito a Roma. Da ansa.it