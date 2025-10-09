Mo | Gelmini Nm ' accordi Egitto svolta storica merito di Trump'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Più delle bandiere e delle piazze, poté la politica e la diplomazia. Con gli accordi raggiunti in Egitto possiamo finalmente parlare di una svolta storica che pone fine ad un cruento conflitto e porta alla liberazione, dopo due anni, di tutti gli ostaggi. Tutto ciò va a merito di Donald Trump e dell'amministrazione americana e anche del primo ministro Netanyahu, cui va riconosciuto, dopo molti errori commessi, la capacità di fermare le armi e accettare una trattativa che potrebbe causare la fine del suo governo". Così la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

