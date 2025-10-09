Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Sto preparando una denuncia nei confronti dei teppisti dei centri sociali che ieri hanno inscenato una manifestazione durante la quale, presso la sede del mio movimento politico Forza Italia, hanno rivolto insulti e minacce nei miei confronti. La ragione di questa insensata iniziativa è il mio impegno per combattere l'antisemitismo e per volere norme sempre più severe nei confronti di chi alimenta l'odio razziale e in particolare l'antisemitismo. Sono orgoglioso di avere avanzato proposte in questa direzione, che non escludono affatto il mio impegno contro gli eccidi in corso a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Gasparri, 'denuncia contro teppisti centri sociali che mi hanno rivolto minacce'