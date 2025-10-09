Mo | Fontana ' incoraggianti segnali verso la pace'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “La notizia di una prima intesa in Medio Oriente è un segnale incoraggiante. Il rilascio degli ostaggi e la tregua rappresentano una speranza per le popolazioni civili e per l'intera comunità internazionale. Un ringraziamento sentito va ai mediatori dell'accordo. Ora che il percorso è avviato, mi auguro che si proceda con decisione verso la pace duratura, la stabilità, la sicurezza e la ricostruzione". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

