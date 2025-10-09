Mo | Erdogan ' soddisfatto per cessate il fuoco a Gaza ringrazio Trump'
Ankara, 9 ott. (AdnkronosAfp) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas sulla prima fase del cessate il fuoco a Gaza e ha ringraziato Donald Trump per gli sforzi profusi per porre fine alla guerra. "Sono molto lieto che i colloqui tra Hamas e Israele abbiano portato a un cessate il fuoco a Gaza. Ringrazio in particolar modo il Presidente degli Stati Uniti, Trump, che ha dimostrato la necessaria volontà politica per incoraggiare il governo israeliano a raggiungere il cessate il fuoco", ha dichiarato Erdogan su X. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: erdogan - soddisfatto
