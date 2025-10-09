Mo | Braga ' sì governo in aula ma no tentativi di appropriarsi un risultato'

Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Ci auguriamo che il governo italiano voglia venire qui a confrontarsi", ma che "non sia il tentativo di appropriarsi di un risultato o di strumentalizzare un passaggio importante, storico". Lo ha detto in aula alla Camera la capogruppo del Pd Chiara Braga, sull'informativa del governo sull'accordo in Mo. "Speriamo in un avanzamento, uno scatto di iniziativa politica da parte del governo italiano per troppo tempo silente e da parte dell'Europa"., ha detto ancora Braga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

