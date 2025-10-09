Mo | Braga ' sì governo in aula ma no tentativi di appropriarsi un risultato'

Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Ci auguriamo che il governo italiano voglia venire qui a confrontarsi", ma che "non sia il tentativo di appropriarsi di un risultato o di strumentalizzare un passaggio importante, storico". Lo ha detto in aula alla Camera la capogruppo del Pd Chiara Braga, sull'informativa del governo sull'accordo in Mo. "Speriamo in un avanzamento, uno scatto di iniziativa politica da parte del governo italiano per troppo tempo silente e da parte dell'Europa"., ha detto ancora Braga. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Braga, 'sì governo in aula ma no tentativi di appropriarsi un risultato'

In questa notizia si parla di: braga - governo

Mo: Braga, 'Governo garantisca protezione a Flotilla'

Viterbo: Braga, 'grazie a forze ordine, governo riferisca su portata e pericoli operazione'

Viterbo: Braga, 'grazie a forze ordine, governo riferisca su portata e pericoli operazione'

, “ ” In aula è scoppiata la bagarre dopo l’approvazione della riforma sulla separazione delle carriere. La capogruppo del PD, Chiara #Braga, ha criticato duramente i membri del governo, prese - facebook.com Vai su Facebook

Cosa prevede la riforma della giustizia approvata alla Camera (tra le proteste dell'opposizione). 243 voti a favore, 109 contrari. Braga (Pd): "Non si applaude dai banchi del governo. Rispondete su Gaza". Tensioni in Aula - X Vai su X

Mo: Braga, 'speranza può rinascere con due popoli e due Stati' - "A due anni dal 7 ottobre ricordiamo le vittime del massacro di Hamas con dolore e condanna assoluta del terrorismo. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Braga, 'governo italiano voterà sanzioni Ue contro Israele? - "Perché in tutte le sedi in cui avete avuto la responsabilità di assumere atti concreti l'Italia non c'è stata, non ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive