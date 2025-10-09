Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Non c'è niente da festeggiare quando ci sono decine di migliaia di bambini morti alle spalle. Far cessare le bombe è un risultato importante, è un primo passo cui dovranno seguirne altri, ma rimarrà nei libri di storia il fatto che Netanyahu ha compiuto un'operazione criminale. Per arrivare alla pace, Gaza è stata demolita". Lo ha detto il presidente del Pd ed europarlamentare S&D Stefano Bonaccini a Rainews24. "Occorre arrivare a una pace giusta e duratura, Hamas deve consegnare le armi e non potrà fare parte di chi dovrà gestire dal punto di vista amministrativo e politico quella striscia perché è un'organizzazione terrorista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Bonaccini, 'non si festeggia su morti e macerie, accordo è primo passo'