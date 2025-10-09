Mo | Bignami ' Tajani venga in aula su accordo'

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott (Adnkronos) - Una "informativa del ministro degli Esteri" sull'accordo in Medio oriente è stata chiesta in aula alla Camera dal capogruppo di FdI Galeazzo Bignami. "E' la notizia che tutti coloro che sono armati di volontà di pace attendevano e che segna il primo importante passo per l'applicazione del piano di pace Trump", ha spiegato Bignami sottolineando tra l'altro: "Siamo orgogliosi del fatto che sul piano Trump si sia espresso a larghissima maggioranza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo bignami tajani venga in aula su accordo

© Iltempo.it - Mo: Bignami, 'Tajani venga in aula su accordo'

In questa notizia si parla di: bignami - tajani

mo bignami tajani vengaMo: Bignami, 'Tajani venga in aula su accordo' - Una "informativa del ministro degli Esteri" sull'accordo in Medio oriente è stata chiesta in aula alla Camera dal capogruppo di FdI Galeazzo Bignami. Secondo iltempo.it

Mo: Malan-Bignami, 'solidarietà a Tajani, da M5S attacco a persona e a istituzioni' - "Esprimiamo a nome dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia profonda solidarietà al ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi oggetto da parte del M5S di accuse ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Bignami Tajani Venga