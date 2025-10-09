Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Accolgo con grande attenzione e soddisfazione la notizia dell'accordo di pace delineato nel piano Trump, che rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione di scenari internazionali complessi e delicati come quello che da due anni riguarda la Striscia di Gaza. Desidero esprimere un sincero plauso al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a tutti gli interlocutori istituzionali che si stanno adoperando con responsabilità e determinazione per favorire un percorso diplomatico credibile e concreto verso la pace". Così il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente del comitato parlamentare Schengen. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Berrino (FdI), 'bene piano Trump, ora sinistra eviti sollevare tensioni'