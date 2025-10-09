Mo | Berrino FdI ' bene piano Trump ora sinistra eviti sollevare tensioni'
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Accolgo con grande attenzione e soddisfazione la notizia dell'accordo di pace delineato nel piano Trump, che rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione di scenari internazionali complessi e delicati come quello che da due anni riguarda la Striscia di Gaza. Desidero esprimere un sincero plauso al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a tutti gli interlocutori istituzionali che si stanno adoperando con responsabilità e determinazione per favorire un percorso diplomatico credibile e concreto verso la pace". Così il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente del comitato parlamentare Schengen. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: berrino - bene
Berrino: Perchè fa bene l'olio extravergine di oliva, quanto prenderne
Dl giustizia, Berrino (FdI): bene approvazione, Governo al fianco di chi vuole sicurezza https://lavocedelpatriota.it/dl-giustizia-berrino-fdi-bene-approvazione-governo-al-fianco-di-chi-vuole-sicurezza-1/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
"Viviamo più a lungo, ma non meglio." Franco Berrino, epidemiologo di fama mondiale, va dritto al punto. La medicina ci fa vivere di più ma la qualità della vita è un'altra storia. Ecco i suoi consigli per vivere bene e a lungo. Mangiare poco. Movimento. L - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Berrino (FdI), 'a Landini e Pd non interessa la pace ma lo scontro' - "Mentre tutto il mondo guarda con attenzione e speranza al piano di pace promosso dal presidente Trump, un’iniziativa concreta per fermare il conflitto e restituire stabilit ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Giustizia: Berrino (Fdi), 'bene approvazione, governo al fianco di chi vuole sicurezza' - "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione del dl giustizia, che ha come obiettivo principale quello di rafforzare la sicurezza nei nostri centri urbani. Come scrive iltempo.it