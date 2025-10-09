Ramallah, 9 ott. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmud Abbas, ha accolto con favore l'accordo raggiunto dal governo israeliano e da Hamas per attuare la prima fase del piano proposto dagli Stati Uniti per la Striscia di Gaza, sollecitando un cessate il fuoco “immediato” e difendendo ancora una volta la sua sovranità. “Ciò che ci interessa ora è l'impegno immediato per un cessate il fuoco completo, il rilascio di tutti gli ostaggi e i prigionieri, la consegna di aiuti umanitari urgenti attraverso le organizzazioni delle Nazioni Unite, la garanzia che non vi siano sfollamenti o annessioni e l'avvio del processo di ricostruzione”, ha affermato in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Mo: Abbas, 'accordo sia preludio a Stato palestinese sovrano, pace sia duratura'**