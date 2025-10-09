Mkhitaryan torna sull’addio di Inzaghi e svela | I media parlavano dell’Al Hilal ma lui non affrontava l’argomento il distacco non è stato indolore Anch’io ho ricevuto un’offerta ma…

Inter News 24 Mkhitaryan torna sull’addio di Inzaghi e svela: «I media parlavano dell’Al Hilal ma lui non affrontava l’argomento». L’estratto dal suo libro. Henrik Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’ Inter, nel suo libro intitolato “La mia vita sempre al centro” ripercorre i momenti più significativi vissuti con Simone Inzaghi, l’allenatore di Piacenza che lo aveva voluto fortemente in nerazzurro e che difficilmente rinunciava a schierarlo in campo. L’ex Roma e Arsenal racconta di un’ Inter spettacolare sotto la guida di Inzaghi, ma anche della delusione cocente per la sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Internews24.com

