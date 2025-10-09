Mkhitaryan rivela | Una volta dissi ‘sei una merda’ a Mourinho! Ecco com’è avvenuto il mio addio allo United

Inter News 24 . Il racconto del centrocampista. Nel suo libro “La mia vita sempre al centro”, Henrik Mkhitaryan racconta le figure di numerosi allenatori incontrati nel corso della sua carriera, dai più formativi ai più compatibili con la sua visione del gioco. Tuttavia, il rapporto con José Mourinho al Manchester United è stato tutt’altro che idilliaco. Mkhitaryan descrive un conflitto acceso con il tecnico portoghese, caratterizzato da confronti infuocati e accuse di incomprensione reciproca. 🔗 Leggi su Internews24.com

