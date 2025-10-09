Mkhitaryan Inter le parole dell’armeno in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport | Rinati con Chivu vicini allo Scudetto
Inter News 24 Mkhitaryan Inter, l’armeno intervistato dalla Gazzetta dello Sport si prende la prima pagina del quotidiano con le dichiarazioni su Chivu e lo Scudetto. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’ Inter con un’intervista al centrocampista Henrikh Mkhitaryan, che anche sotto la guida di Cristian Chivu sta ritagliandosi un ruolo da protagonista nella squadra nerazzurra. «Rinati con Chivu, è un grande. E cambiare ci sta aiutando», ha dichiarato Mkhitaryan, sottolineando l’ impatto positivo del nuovo allenatore sulla mentalità e sul gioco della squadra. «Siamo vicini a fare clic per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mkhitaryan - inter
Calciomercato Inter, Chivu studia la squadra da schierare con Lookman: ecco le ultime idee su Frattesi e su Mkhitaryan
Inter, traffico a centrocampo: con Diouf sono in sette per 2 posti: Calha e Mkhitaryan rischiano
Mkhitaryan e Frattesi possono cambiare pelle all’Inter: sono loro le armi per un possibile 3-4-2-1
Henrikh Mkhitaryan svela il retroscena sul suo addio alla Roma Nel suo nuovo libro «La mia vita sempre al centro», scritto con Alessandro Alciato, l’ex giallorosso racconta il momento in cui nacque il primo contatto con l’Inter: «Ausilio mi chiamò dopo il pareg - facebook.com Vai su Facebook
Henrikh #Mkhitaryan si racconta nel suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro" L'armeno ha svelato un aneddoto legato al suo addio all'#AsRoma: "#Ausilio mi voleva già l'anno precedente ma l'#Inter doveva prima cedere #Hakimi e #Lukaku. Preferì - X Vai su X
Inter, Mkhitaryan da brividi: che messaggio ai tifosi - Le parole al miele del centrocampista armeno scaldano i tifosi nerazzurri: “L’Inter è la mia vita! Come scrive spaziointer.it
Inter, Mkhitaryan 'invidia' Thuram: "Ecco cosa gli ruberei" - Dopo un avvio di stagione delicato con le sconfitte con Udinese e Juventus ad accendere un piccolo campanello d'allarme, l'Inter di Cristian Chivu ha cominciato a prendere le misure. Secondo fantacalcio.it