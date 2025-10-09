Mkhitaryan Inter le parole dell’armeno in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport | Rinati con Chivu vicini allo Scudetto

Inter News 24 Mkhitaryan Inter, l’armeno intervistato dalla Gazzetta dello Sport si prende la prima pagina del quotidiano con le dichiarazioni su Chivu e lo Scudetto. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’ Inter con un’intervista al centrocampista Henrikh Mkhitaryan, che anche sotto la guida di Cristian Chivu sta ritagliandosi un ruolo da protagonista nella squadra nerazzurra. «Rinati con Chivu, è un grande. E cambiare ci sta aiutando», ha dichiarato Mkhitaryan, sottolineando l’ impatto positivo del nuovo allenatore sulla mentalità e sul gioco della squadra. «Siamo vicini a fare clic per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

