Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan traccia un bilancio del suo percorso all’Inter e del ruolo che continuerà a ricoprire Come anticipato in prima pagina, la Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a una lunga intervista con Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter e figura chiave nello spogliatoio nerazzurro. Giocatore di grande esperienza internazionale, con trascorsi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mkhitaryan Inter, l’armeno si racconta: «Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale. Sucic è un Sucic. È serio come me»