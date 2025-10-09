Mkhitaryan Inter l’armeno si racconta | Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale Sucic è un Sucic È serio come me

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan traccia un bilancio del suo percorso all’Inter e del ruolo che continuerà a ricoprire Come anticipato in prima pagina, la Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a una lunga intervista con Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter e figura chiave nello spogliatoio nerazzurro. Giocatore di grande esperienza internazionale, con trascorsi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mkhitaryan160inter l8217armeno si racconta chivu a livello tattico 232 un gioco un po8217 pi249 verticale sucic 232 un sucic 200 serio come me

© Calcionews24.com - Mkhitaryan Inter, l’armeno si racconta: «Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale. Sucic è un Sucic. È serio come me»

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - inter

Calciomercato Inter, Chivu studia la squadra da schierare con Lookman: ecco le ultime idee su Frattesi e su Mkhitaryan

Inter, traffico a centrocampo: con Diouf sono in sette per 2 posti: Calha e Mkhitaryan rischiano

Mkhitaryan e Frattesi possono cambiare pelle all’Inter: sono loro le armi per un possibile 3-4-2-1

Cerca Video su questo argomento: Mkhitaryan160inter L8217armeno Racconta Chivu