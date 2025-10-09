Mkhitaryan Inter l’armeno si racconta | Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale Sucic è un Sucic È serio come me
Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan traccia un bilancio del suo percorso all’Inter e del ruolo che continuerà a ricoprire Come anticipato in prima pagina, la Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a una lunga intervista con Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter e figura chiave nello spogliatoio nerazzurro. Giocatore di grande esperienza internazionale, con trascorsi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: mkhitaryan - inter
Calciomercato Inter, Chivu studia la squadra da schierare con Lookman: ecco le ultime idee su Frattesi e su Mkhitaryan
Inter, traffico a centrocampo: con Diouf sono in sette per 2 posti: Calha e Mkhitaryan rischiano
Mkhitaryan e Frattesi possono cambiare pelle all’Inter: sono loro le armi per un possibile 3-4-2-1
#Mkhitaryan: "#Chivu è stato bravo a farci voltare pagina mentalmente dopo la fine della stagione scorsa, il passato non si cambia ma il futuro si può scrivere. Se ci alleniamo bene, per l'Inter tutto diventa possibile. Non è arroganza, ma voglia"
Henrikh Mkhitaryan svela il retroscena sul suo addio alla Roma Nel suo nuovo libro «La mia vita sempre al centro», scritto con Alessandro Alciato, l'ex giallorosso racconta il momento in cui nacque il primo contatto con l'Inter: «Ausilio mi chiamò dopo il pareg