Mkhitaryan Inter annunciata la presentazione della biografia dell’armeno Ecco quando!

Inter News 24 Mkhitaryan Inter, dopo Acerbi anche il centrocampista armeno nelle librerie con una sua biografia. Ecco quando sarà presentata. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’ Inter, sarà protagonista al Festival dello Sport di Trento, dove domenica presenterà il suo libro “La mia vita sempre al centro”, scritto insieme ad Alessandro Alciato ed edito da Cairo. Come si legge nel quadro a lui dedicatogli dalla Gazzetta dello Sport, l’appuntamento è fissato al Teatro Sociale alle ore 16, dove Mkhitaryan racconterà il suo percorso, dall’infanzia ai trionfi in nerazzurro, offrendo al pubblico uno sguardo personale e approfondito sulla sua carriera e sulle esperienze che hanno segnato la sua vita dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan Inter, annunciata la presentazione della biografia dell’armeno. Ecco quando!

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - inter

Calciomercato Inter, Chivu studia la squadra da schierare con Lookman: ecco le ultime idee su Frattesi e su Mkhitaryan

Inter, traffico a centrocampo: con Diouf sono in sette per 2 posti: Calha e Mkhitaryan rischiano

Mkhitaryan e Frattesi possono cambiare pelle all’Inter: sono loro le armi per un possibile 3-4-2-1

#Mkhitaryan: "#Chivu è stato bravo a farci voltare pagina mentalmente dopo la fine della stagione scorsa, il passato non si cambia ma il futuro si può scrivere. Se ci alleniamo bene, per l'Inter tutto diventa possibile. Non è arroganza, ma voglia" - X Vai su X

Henrikh Mkhitaryan svela il retroscena sul suo addio alla Roma Nel suo nuovo libro «La mia vita sempre al centro», scritto con Alessandro Alciato, l’ex giallorosso racconta il momento in cui nacque il primo contatto con l’Inter: «Ausilio mi chiamò dopo il pareg - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Mkhitaryan: "Chivu diverso da Inzaghi, dobbiamo lasciare indietro il passato" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla prima gara di campionato contro il Torino: "Dobbiamo lasciare tutto il passato dietro di noi e ... Scrive tuttomercatoweb.com

Mkhitaryan: "Gli obiettivi dell'Inter sono gli stessi. Chivu è totalmente diverso da Inzaghi" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare prima del match contro il Torino, valevole per la prima giornata di Serie A: "Vedrete tutto in campo, ... Lo riporta tuttomercatoweb.com