Mkhitaryan alla Gazzetta dello Sport | Con Chivu la mia esperienza resta fondamentale i giovani sono il futuro
Inter News 24 Mkhitaryan intervistato dalla Gazzzetta dello Sport fa un quadro importante di ciò che è stato e sarà ancora per l’Inter. Le sue parole. Come preannunciato dalla prima pagina del quotidiano, c’è una lunga intervista a Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’ Inter, tra le colonne della Gazzetta dello Sport. Al centro della vecchia Inter, ma fondamentale nel ruolo di guidata nella nuova targata Chivu, Mkhitaryan aveva portato esperienza europea ai nerazzurri e ad oggi, dopo l’annuncio della sua biografia, ha spiegato come nella sua nuova pagina in nerazzurro, ha ruolo ugualmente importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mkhitaryan - gazzetta
Mkhitaryan Inter, le parole dell’armeno in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport: «Rinati con Chivu, vicini allo Scudetto»
Gazzetta - Problemi per Calhanoglu che sente male alla gamba, al suo posto Frattesi favorito su Sucic a completare il centrocampo con Barella e Mkhitaryan. - facebook.com Vai su Facebook
Hakan Calhanoglu rischia il posto titolare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport ? L'avvio non esaltante del centrocampista, male anche in Nazionale, mette in dubbio la sua titolarità Il turco sarebbe insediato da Mkhitaryan #Calhanoglu #Inter - X Vai su X
La Gazzetta dello Sport intervista Mkhitaryan: "Siamo rinati con Chivu" - Mkhitaryan dice: "Siamo rinati con Chivu", come si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Riporta tuttonapoli.net
Mkhitaryan: "Chivu bravo a farci voltare pagina. Per l'Inter tutto possibile" - L'armeno: "Troppa pressione su Pio Esposito, a lui e Bonny dico di essere piu egoisti. Riporta msn.com