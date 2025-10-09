Mkhitaryan alla Gazzetta dello Sport | Con Chivu la mia esperienza resta fondamentale i giovani sono il futuro

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mkhitaryan intervistato dalla Gazzzetta dello Sport fa un quadro importante di ciò che è stato e sarà ancora per l’Inter. Le sue parole. Come preannunciato dalla prima pagina del quotidiano, c’è una lunga intervista a Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’ Inter, tra le colonne della Gazzetta dello Sport. Al centro della vecchia Inter, ma fondamentale nel ruolo di guidata nella nuova targata Chivu, Mkhitaryan aveva portato esperienza europea ai nerazzurri e ad oggi, dopo l’annuncio della sua biografia, ha spiegato come nella sua nuova pagina in nerazzurro, ha ruolo ugualmente importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

mkhitaryan alla gazzetta dello sport con chivu la mia esperienza resta fondamentale i giovani sono il futuro

© Internews24.com - Mkhitaryan alla Gazzetta dello Sport: «Con Chivu la mia esperienza resta fondamentale, i giovani sono il futuro»

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - gazzetta

Mkhitaryan Inter, le parole dell’armeno in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport: «Rinati con Chivu, vicini allo Scudetto»

mkhitaryan gazzetta sport chivuLa Gazzetta dello Sport intervista Mkhitaryan: "Siamo rinati con Chivu" - Mkhitaryan dice: "Siamo rinati con Chivu", come si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Riporta tuttonapoli.net

mkhitaryan gazzetta sport chivuMkhitaryan: "Chivu bravo a farci voltare pagina. Per l'Inter tutto possibile" - L'armeno: "Troppa pressione su Pio Esposito, a lui e Bonny dico di essere piu egoisti. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mkhitaryan Gazzetta Sport Chivu