Mkhitaryan alla Gazzetta dello Sport | Con Chivu la mia esperienza resta fondamentale i giovani sono il futuro

Inter News 24 Mkhitaryan intervistato dalla Gazzzetta dello Sport fa un quadro importante di ciò che è stato e sarà ancora per l’Inter. Le sue parole. Come preannunciato dalla prima pagina del quotidiano, c’è una lunga intervista a Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’ Inter, tra le colonne della Gazzetta dello Sport. Al centro della vecchia Inter, ma fondamentale nel ruolo di guidata nella nuova targata Chivu, Mkhitaryan aveva portato esperienza europea ai nerazzurri e ad oggi, dopo l’annuncio della sua biografia, ha spiegato come nella sua nuova pagina in nerazzurro, ha ruolo ugualmente importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

