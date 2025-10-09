Mkhitaryan | Addio di Inzaghi doloroso per modalità io all’Arabia ho detto no A Mourinho ho dato della m****

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Gli aneddoti del centrocampista dell’Inter Un libro che è una confessione, un racconto senza filtri che svela i retroscena di una carriera straordinaria. Henrikh Mkhitaryan, nel suo nuovo libro “La mia vita sempre al centro“, si apre come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mkhitaryan addio di inzaghi doloroso per modalit224 io all8217arabia ho detto no a mourinho ho dato della m

© Calcionews24.com - Mkhitaryan: «Addio di Inzaghi doloroso per modalità, io all’Arabia ho detto no. A Mourinho ho dato della m****»

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - addio

Mkhitaryan torna sull’addio di Inzaghi e svela: «I media parlavano dell’Al Hilal ma lui non affrontava l’argomento, il distacco non è stato indolore. Anch’io ho ricevuto un’offerta ma…»

mkhitaryan addio inzaghi dolorosoMkhitaryan sull'addio di Inzaghi: "Non affrontava l'argomento, è stato doloroso per le modalità. Io in Arabia? Ho rifiutato, sono interista" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell' Inter, è tornato sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter dopo la finale di Champions League persa a Monaco di Baviera a fine maggio contro il Paris Saint ... Lo riporta msn.com

mkhitaryan addio inzaghi dolorosoMkhitaryan: “Inzaghi non voleva parlare dell’Arabia. Ma il modo in cui è andato via…” - Il centrocampista armeno ha dedicato una parte del libro all'addio del tecnico Simone Inzaghi all'Inter. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mkhitaryan Addio Inzaghi Doloroso