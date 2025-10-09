Miu Miu il grembiule da lavoro diventa un capo di moda ma è espressione d’impegno
Sulle passerelle di Parigi della settimana della moda femminile Miu Miu rilancia il grembiule da lavoro, che diventa un capo elegante da indossare in tutte le occasioni, simbolo allo stesso tempo di eleganza casual ed emancipazione femminile. Il brand del gruppo Prada ha sfilato il 6 ottobre al Palais d’Iéna nella fashion week della capitale transalpina, presentando la collezione PrimaveraEstate 2026 in cui Miuccia Prada, direttore creativo del marchio, ha stupito con la rivisitazione del capo. “Invisibilità messa in discussione, resa visibile, riconosciuta e valorizzata. Il lavoro come espressione di impegno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
