Miss Lady Junior e Mister Spettacolo 2025 | eleganza talento e fascino sotto i riflettori

Latinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta a Sezze la decima edizione del prestigioso concorso nazionale Miss, Lady, Junior e Mister Spettacolo, una serata che ha unito eleganza, talento e spettacolo in un evento indimenticabile. La manifestazione, punto di riferimento per la valorizzazione della bellezza e del carisma nelle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miss - lady

miss lady junior misterMiss e Mister Europa: eletta Miss Europa Italia la vicentina Sofia Santambrogio - Talent Miss e Mister Europa: eletta la vicentina Sofia Santambrogio e Madrilena Massignani di Cornedo Vicentino. Da vicenzareport.it

Mamma e figlia, due miss torinesi a Miss e Mister Europa: in giuria c'è Lele Mora - Loredana Semeraro, 57 anni, professoressa d'inglese e Rosazzurra Sardo, 20 anni, sono le uniche rappresentanti del Piemonte ... Da torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Miss Lady Junior Mister