Miss Lady Junior e Mister Spettacolo 2025 | eleganza talento e fascino sotto i riflettori

Si è svolta a Sezze la decima edizione del prestigioso concorso nazionale Miss, Lady, Junior e Mister Spettacolo, una serata che ha unito eleganza, talento e spettacolo in un evento indimenticabile. La manifestazione, punto di riferimento per la valorizzazione della bellezza e del carisma nelle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: miss - lady

Vi aspettiamo per la seconda serata di “Notti di fine estate” stasera premiazione Mr, Miss e Lady Avigliana, Dj set e percorso enogastronomico. . #event #avigliana #avilius #party #djset - facebook.com Vai su Facebook

Miss e Mister Europa: eletta Miss Europa Italia la vicentina Sofia Santambrogio - Talent Miss e Mister Europa: eletta la vicentina Sofia Santambrogio e Madrilena Massignani di Cornedo Vicentino. Da vicenzareport.it

Mamma e figlia, due miss torinesi a Miss e Mister Europa: in giuria c'è Lele Mora - Loredana Semeraro, 57 anni, professoressa d'inglese e Rosazzurra Sardo, 20 anni, sono le uniche rappresentanti del Piemonte ... Da torinotoday.it