Misilmeri ruba un' auto e fugge a tutta velocità tra le strade di Villabate | scatta l' inseguimento

Un 52enne palermitano è stato arrestato dai Carabinieri a Misilmeri dopo un inseguimento: aveva appena rubato un'auto e tentato la fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Misilmeri, ruba un'auto e fugge a tutta velocità tra le strade di Villabate: scatta l'inseguimento

Ruba un’auto e sperona la vettura dei carabinieri, arrestato 52enne a Misilmeri (PA) - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un palermitano di 52 anni accusato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Riporta ilsicilia.it