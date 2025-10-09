Misilmeri ruba un' auto e fugge a tutta velocità tra le strade di Villabate | scatta l' inseguimento

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 52enne palermitano è stato arrestato dai Carabinieri a Misilmeri dopo un inseguimento: aveva appena rubato un'auto e tentato la fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

misilmeri ruba un auto e fugge a tutta velocit224 tra le strade di villabate scatta l inseguimento

© Notizie.virgilio.it - Misilmeri, ruba un'auto e fugge a tutta velocità tra le strade di Villabate: scatta l'inseguimento

In questa notizia si parla di: misilmeri - ruba

misilmeri ruba auto fuggeMisilmeri, ruba un'auto e fugge a tutta velocità tra le strade di Villabate: scatta l'inseguimento - Un 52enne palermitano è stato arrestato dai Carabinieri a Misilmeri dopo un inseguimento: aveva appena rubato un'auto e tentato la fuga. Lo riporta virgilio.it

misilmeri ruba auto fuggeRuba un’auto e sperona la vettura dei carabinieri, arrestato 52enne a Misilmeri (PA) - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un palermitano di 52 anni accusato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Riporta ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Misilmeri Ruba Auto Fugge