Mirella Gregori il racconto dell’amica | Seguite da un’auto scura

(Adnkronos) – Una misteriosa auto di grossa cilindrata e il giallo di un verbale sparito. Simona De Santo, per un periodo compagna di classe di Mirella Gregori all'Istituto padre Reginaldo Giuliani, è stata ascoltata oggi in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e della stessa Mirella: "Io e Mirella .

Commissione Orlandi Gregori, la storia della compagna di scuola di Mirella e l’ombra di Marco Accetti

“Una voce cara/un volto senza sembianze/un’illusione per vivere/ancora”: una poesia nel diario di Mirella Gregori riappare nel 2015. Nuovi scenari in vista?

“Mirella Gregori è stata rapita da qualcuno che conosceva i suoi segreti, quel dettaglio non può essere un caso”: parla l’ex maresciallo Fabio Rossi

Un fascicolo su Emanuela Orlandi proveniente dal Ministero dell’Interno è stato ritrovato vuoto come ha potuto prendere atto lo stesso presidente della Commissione di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, il senatore Andrea De - facebook.com Vai su Facebook

