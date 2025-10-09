mirabella eclano si candida a capitale italiana della cultura 2028

Tempo di lettura: 4 minuti il Sindaco Giancarlo Ruggiero e l’Assessore alla Cultura Raffaella Rita D’Ambrosio, insieme al Direttore artistico Francesco Cascino, annunciano di aver inviato al Ministero della Cultura il Dossier di Candidatura di Mirabella Eclano a Capitale italiana della Cultura 2028. Il titolo è L’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking. Arte pubblica diffusa, coinvolgente, ricetrasmittente, futuribile e partecipata, musica e suono identitari, universali e di ricerca, letteratura che immedesima nei luoghi e archivi dinamici, teatro d’avanguardia, danza rivelatoria e informante, cinema d’autore, fotografia per sviluppare il terzo occhio; e ancora festival, architettura, rigenerazione, ricerca, ibridazione e sperimentazione nutrono e rinnovano il patrimonio esistente dell’immaginario degli abitanti, prima di tutto, e poi dell’archeologia, dell’impresa, dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, dei viaggiatori ospiti e della tecnologia con i grandi protagonisti delle arti che dialogano con il territorio, ne recepiscono le istanze, i problemi e i desideri e costruiscono valore evolutivo permanente, in sinergia con i cittadini, i professionisti e le imprese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

